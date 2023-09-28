OpenAI обсуждает создание ИИ-девайса с экс-дизайнером Apple Джони Айвом и SoftBank Group

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американский стартап OpenAI, создатель популярного чат-бота GPT, ведет переговоры с бывшим главным дизайнером Apple Inc. Джонатаном (Джони) Айвом, а также основателем и главой SoftBank Group Масаёси Соном о создании СП для работы над первым потребительским устройством компании, пишет Financial Times.

По словам источников газеты, глава OpenAI Сэм Альтман обратился к компании Джони Айва LoveFrom для разработки устройства, которое стало бы "iPhone искусственного интеллекта".

Альтман и Айв встречались в офисе LoveFrom в Сан-Франциско для проведения "мозговых штурмов", чтобы представить, каким должен быть продукт, основанный на ИИ-технологиях OpenAI.

Они надеются создать более естественный и интуитивный пользовательский интерфейс, который будет способствовать внедрению искусственного интеллекта, подобно тому, как появление iPhone с сенсорным экраном раскрыло массовый потенциал мобильного интернета, отмечают источники FT.

По их словам, проект OpenAI рассматривается как возможность создания способа взаимодействия с устройствами, в меньшей степени зависящего от экрана.

Процесс выбора того, какое именно устройство будет создаваться и каким будет его дизайн, только начался, рассматривается множество разных идей, пишет FT.

Масаёси Сон, также вовлеченный в дискуссии, отводит центральную роль в проекте британскому разработчику чипов Arm, в котором SoftBank Group владеет 90%. Японская компания может инвестировать более $1 млрд в СП, отмечают источники.

По их словам, переговоры являются серьезными, однако стороны пока не согласовали условия сделки, и официально о создании СП может быть объявлено лишь через несколько месяцев. Разработка устройства может занять годы, пишет FT.

Ранее на этой неделе The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что OpenAI ведет переговоры с инвесторами о продаже собственных акций по цене из расчета стоимости всей компании в $80-90 млрд. OpenAI, 49% которой принадлежит Microsoft Corp., рассчитывает достичь выручки в $1 млрд в этом году и увеличить ее на несколько миллиардов долларов в 2024 году.