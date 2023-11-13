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OpenAI планирует привлечь допкапитал от Microsoft на создание "суперинтеллекта"

OpenAI планирует привлечь допкапитал от Microsoft на создание "суперинтеллекта"
Глава OpenAI Сэм Альтман
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT, планирует привлечь дополнительное финансирование от Microsoft Corp. на создание универсального искусственного интеллекта (УИИ, компьютерная программа с интеллектом на уровне человеческого - ИФ), заявил в интервью Financial Times глава OpenAI Сэм Альтман.

Ранее в этом году Microsoft вложила в разработчика $10 млрд. Инвестиции осуществлялись в рамках многолетнего соглашения, пишет FT со ссылкой на источники.

По словам Альтмана, он рассчитывает "со временем привлечь еще очень большие объемы средств" от Microsoft и других инвесторов для покрытия расходов на создание более продвинутых моделей искусственного интеллекта.

"Впереди длинный путь и много работы по созданию вычислительного потенциала, прежде чем появится универсальный ИИ, - отметил глава OpenAI. - Расходы на обучение (ИИ-моделей - ИФ) просто огромные".

"Наш план - создать УИИ, понять, как сделать его безопасным (...) и какие будут выгоды", - сказал Альтман и отметил, что занят изучением двух вопросов: о создании "суперинтеллекта" и формировании вычислительных мощностей для этой задачи.

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