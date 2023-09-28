Премьер Грузии не нашел причин для скандала из-за возобновления авиасообщения с РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в отличие от грузинской оппозиции, не видит ничего скандального в высказываниях главы МИД РФ Сергея Лаврова о возобновлении авиасообщения между двумя странами по согласованию с правительством республики.

"Ранее президент России заявлял, что возобновление полетов в Грузию и отмена визового режима для граждан Грузии было его единоличным решением. То, что сказал господин Лавров, это констатация фактов. Конечно, состоялось оформление этого соглашения с грузинским правительством, в частности, с авиационным агентством министерства экономики", - сказал Гарибашвили журналистам.

Премьер отметил, что действия его правительства в отношении возобновления полетов не были тайными. "Мы приветствовали возобновление полетов и отмену виз для наших граждан, так как все, что в интересах нашего народа - это хорошо", - сказал Гарибашвили.

При этом он указал, что по соглашениб в Грузии не будут работать российские авиакомпании и российские самолеты, находящиеся под международными санкциями.