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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Премьер Грузии пообещал не допустить дестабилизации и хаоса в стране

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал очень важным заявление Службы госбезопасности страны (СГБ) о том, что в октябре-декабре радикальные силы попытаются дестабилизировать ситуацию в стране с целью насильственного свержения действующих властей, и пообещал не допустить этого.

"Это очень важное заявление, и у СГБ есть гораздо больше информации, чем было сообщено общественности. То, что определенные радикальные группы пытались и попытаются устроить дестабилизацию, беспорядки и хаос в стране, это не ново. Ничего из задуманного у этих групп не получилось и не получится", - сказал он журналистам.

Он заверил, что власти не допустят "хоть какой-то дестабилизации со стороны ничтожеств и врагов Грузии, в том числе и из-за рубежа". Премьер обещал, что все, кто попытается дестабилизировать ситуацию, будут строго наказаны в рамках закона.

СГБ 18 сентября предупредила, что знает о готовящейся попытке переворота группой лиц, "действующей на территории Грузии и за ее пределами". По информации спецслужбы, заговорщики приурочат начало деструктивных процессах к объявлению решения Еврокомиссии о предоставлении или нет статуса кандидата Грузии на членство в Евросоюз.

Ираклий Гарибашвили Евросоюз СГБ Грузия
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