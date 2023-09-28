Поставки в РФ табака из ряда стран могут запретить из-за опасного насекомого

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор может ограничить ввоз табачной продукции из стран, компетентные органы которых не обеспечивают фитосанитарную безопасность отправляемых в Россию грузов, сообщает ведомство.

Запрет может коснуться в том числе индийского поставщика ITC Ltd (его подразделение ABD занимается производством листового табака). В 72 партиях табачного сырья компании в этом году было выявлено карантинное для стран-членов ЕАЭС насекомое - многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew)).

Всего в 2023 году Россельхознадзор зафиксировал 217 случаев обнаружения опасного объекта в импортной табачной продукции, что в 31 раз больше, чем в 2022 году (семь случаев) и в три раза больше, чем в 2021 году (68 случаев).

"В результате из ввезенных в Россию с начала года 100 тыс. тонн табачной продукции 10 тыс. тонн оказались зараженными и были подвергнуты пестицидной обработке. Россельхознадзор систематически информирует компетентные ведомства стран-отправителей и российских получателей о выявлении насекомого и необходимости принятия срочных исчерпывающих мер по обеспечению безопасности ввозимой в Россию продукции. Однако поставки зараженного сырья продолжаются на фоне отсутствия ответов от компетентных ведомств стран-экспортов", - говорится в сообщении.

В этой ситуации Россельхознадзор не исключает принятие запретительных мер для защиты фитосанитарного благополучия России. На первом этапе ограничения будут вводиться в отношении компаний, продукция которых небезопасна.

Кроме того, служба в ближайшее время может направить инспекторов Россельхознадзора в Индию и другие страны-поставщики табачного сырья.