British American Tobacco закрыл сделку по продаже бизнеса в РФ

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Табачный концерн British American Tobacco (BAT) закрыл сделку по продаже бизнеса в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании.

Покупателем стал консорциум, возглавляемый местным менеджментом.

О заключении соглашения концерн объявил неделей ранее. Сообщалось, что после совершения сделки активы будут переименованы в ITMS Group.

О планах уйти из РФ компания заявила в марте прошлого года, отметив, что владение бизнесом в стране "не является устойчивым в нынешних условиях".

На 30 июня 2023 года на Россию и Белоруссию приходилось примерно 2,7% выручки группы.

BAT открыла представительство в России в 1991 году, в 1994 году начала производство табачных изделий. В РФ BAT владел табачной фабрикой в Санкт-Петербурге. Компания также производила табачные стики для своих систем нагревания табака Glo.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Международные услуги по маркетингу табака" (МУМТ, структура BAT в РФ, которая занималась оптовыми продажами) в 2022 году составила 247,2 млрд рублей против 225,4 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - 12,1 млрд рублей против 6,2 млрд рублей соответственно.

Ранее из РФ ушла еще одна крупная табачная компания - Imperial Brands, которая передала бизнес российским инвесторам, связанным с "Мегаполисом" (крупнейший в РФ дистрибьютор сигарет, бенефициарами которого являются Игорь Кесаев и Сергей Кациев). Новые владельцы сменили названия компаний, принадлежавших Imperial Brands, на "Интернэшнл Тобакко Групп" и "Интернэшнл Тобакко Групп Волга" (производственная площадка).

Табачный концерн Philip Morris International заявлял, что рассматривает реструктуризацию бизнеса в РФ, включая передачу активов.

Крупнейшая компания на табачном рынке РФ - Japan Tobacco International - объявляла о приостановке новых инвестиций и маркетинговой активности в России.