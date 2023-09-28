Власти Армении сообщили о 74 тыс. переселенцев из Карабаха

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении сообщило об эвакуации более 74 тыс. человек из Нагорного Карабаха.

"На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению въехали 74 400 насильственно перемещенных лиц", - заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян на брифинге.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тыс. армян.

В населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр. Граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг на заседании правительства, что "исход армян из Нагорного Карабаха в результате политики Азербайджана по этнической чистке продолжается". "Анализ ситуации показывает, что в предстоящие дни в Нагорном Карабахе не останется армян. Это акт этнической чистки", - сказал Пашинян.