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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2025 года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Государства-члены Евросоюза согласились продлить временную защиту для украинских беженцев, сообщил в четверг Совет ЕС.

"Чтобы обеспечить уверенное пребывание для более чем 4 млн украинских беженцев, которые в настоящее время проживают в ЕС, совет согласился продлить временную защиту (...) с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

"ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Продление статуса защиты дает уверенность более чем 4 млн беженцев, нашедших убежище в ЕС", - заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес.

В Брюсселе напоминают, что механизм временной защиты был активирован 4 марта 2022 года и автоматически продлен еще на один год. Система временной защиты обеспечивает "немедленную и коллективную (т.е. без необходимости рассмотрения индивидуальных заявлений) защиту перемещенных лиц, которые не имеют возможности вернуться в страну своего происхождения".

Цель состоит в том, чтобы "дать возможность перемещенным лицам пользоваться согласованными правами на всей территории ЕС".

Эти права включают: проживание в стране ЕС, доступ к рынку труда и жилью, медицинскую и социальную помощь, образование для детей.

В коммюнике совета уточняется, что вслед за этим политическим соглашением после юридической процедуры и перевода проекта постановления на все языки Евросоюза Совет ЕС примет официальное решение.

ЕС Евросоюз Совет ЕС Украина
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