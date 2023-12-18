Четыре страны получат от ЕК 65 млн евро на поддержку украинских беженцев

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что выделяет более 65 млн евро для поддержки стран союза, принимающих наибольшее количество украинских беженцев.

"Европейская комиссия (...) решила выделить более 65 млн евро из Фонда убежища, миграции и интеграции для поддержки Болгарии, Польши, Румынии и Чехии в размещении людей (...). Это решение последовало за целенаправленным призывом к финансированию проектов, направленных на то, чтобы облегчить нагрузку на возможности приема этих государств-членов и помочь им обеспечить получение бенефициарами временной защиты необходимой поддержки, услуг и помощи", - сообщается в коммюнике ЕК.

Сейчас в Евросоюзе находятся более 4,1 млн беженцев из Украины, пользующихся временной защитой, которая продлена до марта 2025 года.

Болгария, Польша, Румыния и Чехия теперь могут использовать это дополнительное финансирование из бюджета ЕС, чтобы помочь бенефициарам временной защиты переехать из коллективного жилья в частное, оказывая им финансовую поддержку в переходный период, а также обеспечивая языковую и профессиональную подготовку и доступ к социальным и медицинским услугам, заявляют в Брюсселе.