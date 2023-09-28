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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Нигде не выставлявшаяся картина Моне может уйти с молотка за $65 млн

Нигде не выставлявшаяся картина Моне может уйти с молотка за $65 млн
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Международный дом Christie's в ноябре проведет аукцион современного искусства в Нью-Йорке, в рамках которого будет продана никогда ранее не выставлявшаяся картина Клода Моне, пишет Barron's.

Полотно под названием "Le bassin aux nympheas" ("Пруд с кувшинками") было создано в период с 1917 по 1919 год, с 1972 года оно находится в неназванной частной коллекции. Оценка стоимости картины составляет не менее $65 млн.

"Это редчайшая вещь – заново обретенный шедевр", - отметил вице-председатель правления Christie's Макс Картер.

Кувшинки (также нимфеи, белые или водяные лилии) являются одним из прославленных сюжетов на картинах Моне (1840-1926). В 2018 году одно из порядка 250 изображений кувшинок кисти французского импрессиониста из коллекции Дэвида и Пегги Рокфеллеров было продано за рекордные $85 млн.

Christie's Клод Моне
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