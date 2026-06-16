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Редкое издание "Грозового перевала" с типографскими ошибками выставили на торги

Эстимейт лота составляет $540-800 тыс.

Редкое издание "Грозового перевала" с типографскими ошибками выставили на торги
Фото: AP/TASS

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Аукционный дом Christie's 30 июня проведет торги, на которых будет представлен один из немногих сохранившихся экземпляров первого издания романа Эмили Бронте "Грозовой перевал" (анг. Wuthering Heights) в оригинальном тканевом переплете. Книга не появлялась на открытом рынке более ста лет, сообщает AP.

По оценке аукционного дома, лот может принести от 400 тыс. до 600 тыс. фунтов стерлингов (от $540 тыс. до $800 тыс.). Экземпляр продается в паре с первым изданием "Агнес Грей" Энн Бронте. Оба романа вышли в 1847 году под мужскими псевдонимами, которые сёстры использовали для публикации.

По словам специалиста Christie's по книгам и рукописям Марка Уилтшира, оригинальные тканевые переплеты встречаются крайне редко: большинство сохранившихся экземпляров было переплетено заново для частных коллекций и библиотек. Всего, по данным аукционного дома, было отпечатано около 250 копий первого издания.

Первое издание "Грозового перевала" известно большим количеством типографских ошибок, включая периодическое неправильное написание слова heights. Роман был выпущен в спешке после успеха "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте.

Интерес к книге усилился на фоне недавней экранизации Эмиральд Феннелл с Марго Робби и Джейкобом Элорди (2026). В Christie's отмечают, что роман давно вышел за рамки литературного канона и стал культурным символом, вдохновляющим художников, музыкантов и кинематографистов.

Эмили Бронте Christie's
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