SpaceX перенесла из-за непогоды запуск новой группы интернет-спутников Starlink

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в пятницу по московскому времени, перенесен на сутки из-за непогоды, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Теперь его предполагается осуществить в пятницу в 18:39 по времени Восточного побережья США (в субботу в 01:39 по Москве) с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Это будет 112-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 43-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,8 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 10-й раз, после отделения должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в Атлантике.