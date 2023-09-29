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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Запуск зонда Psyche к одноименному астероиду перенесён на 12 октября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Запуск миссии межпланетной автоматической станции Psyche ("Психея") к одноименному астероиду переносится с 5 на 12 октября, сообщило в пятницу Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX теперь планируют запуск миссии Psyche 12 октября в 10:16 по времени Восточного побережья США (17:16 по Москве) с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди", - говорится в сообщении на сайте управления.

По данным космического ведомства, перенос необходим для верификации параметров контроля двигателей аппарата, отвечающих, в том числе, за ориентацию зонда в пространстве.

В сообщении подчёркивается, что запуск может быть перенесён на любой день в промежутке с 12 по 25 октября.

Первоначально старт миссии к Психее, расположенной в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, планировался на 2022 год.

Однако в июне 2022 года директор Лаборатории реактивного движения NASA Лори Лешин сообщила, что программное обеспечение, необходимое для благополучной отправки зонда к астероиду, не было достаточно протестировано, и специалисты не успеют провести все испытания к моменту запуска в текущем году. В итоге было решено провести расширенное независимое исследование возможности запуска зонда в 2023 или 2024 году.

По итогам исследования, специалисты пришли к выводу, что все трудности на пути к запуску могут быть преодолены к 2023 году.

По замыслу управления, зонд, стартовав в 2023 году, в 2026-м воспользуется гравитационными силами Марса, чтобы выйти на необходимую для сближения с астероидом орбиту. В 2029 году он выйдет на орбиту астероида и проведет на ней 21 месяц, где будет делать снимки поверхности небесного тела, изучать его строение, по данным ученых богатое никелем и железом, а также исследовать его магнитное поле.

NASA SpaceX США
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