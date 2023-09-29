Токаев предложил ФРГ создать консорциум для совместных сырьевых проектов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу создать консорциум для реализации совместных сырьевых проектов двух стран, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более 5 тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше $46 трлн. Именно поэтому я предложил канцлеру Олафу Шольцу создать консорциум для реализации совместных сырьевых проектов", - приводит пресс-служба слова президента, выступившего в четверг в Берлине на "круглом столе" деловых кругов двух стран.

Токаев считает, что эта инициатива, наряду с уже существующими соглашениями о межправительственном партнерстве, позволит вывести сотрудничество двух стран на новый уровень. Президент также пригласил частных немецких инвесторов присоединиться к этому консорциуму.

По его словам, ожидается, что к 2040 году мировой спрос на критические материалы и редкоземельные металлы увеличится в четыре раза.

Глава государства также обозначил ряд перспективных направлений для взаимного сотрудничества. Он отметил, что прежде всего Казахстан готов стать надежным партнером в области природных ресурсов и критически важных сырьевых материалов, в которых нуждается промышленность Германии и Европы.

Следующим перспективным направлением было названо сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. Как отметил Токаев, у Казахстана есть все предпосылки для того, чтобы стать ведущим мировым производителем "зеленого" водорода.

Он напомнил, что в настоящее время имеется соглашение с германо-шведской компанией Svevind Group на $50 млрд по производству зеленого водорода. "Это один из крупнейших проектов такого рода в мире", - отмечается в сообщении.