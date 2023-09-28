Токаев заверил, что Казахстан будет соблюдать санкции в отношении России

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика будет следовать санкционному режиму в отношении России, отметил, что опасений по этому поводу быть не должно.

"Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", - сказал Токаев.

Видео с высказываниями главы государства распространил ряд СМИ в соцсетях.

Как сообщалось, президент Казахстана прибыл в четверг в Германию с официальным визитом, где проведет переговоры с германскими властями, а также примет участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

Кроме того, программа визита предусматривает выступление Токаева на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.