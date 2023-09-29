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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В результате теракта на юго-западе Пакистана погибли более 50 человек

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 52 человек погибли, более 50 пострадали в результате взрыва близ мечети в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом сообщает издание The Dawn со ссылкой на местные власти.

По их данным, взрыв произошел в городе Мастунг в то время, когда жители собирались в мечети на службу для празднования Мавлида – дня рождения пророка Мухаммеда. Предполагается, что атаку устроил террорист-смертник.

По данным министра информации Белуджистана Яна Ачакзая, в Мастунг отправили спасателей. Пострадавших госпитализируют, тяжело раненых переводят в административный центр провинции город Кветту.

Он также сообщил, что временно исполняющий обязанности главного министра Белуджистана Али Мардан Домки поручил властям арестовать виновных в подрыве.

Ранее в сентябре не менее 11 человек получили ранения в результате взрыва в том же районе.

В июле 2018 года примерно 130 человек, в том числе политик Навабзада Сирадж Райсани, погибли и более 200 получили ранения в результате взрыва террориста-смертника также в Мастунге.

Пакистан
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