Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Исламабад заподозрил Индию в причастности к терактам в Пакистане

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Индийская разведслужба RAW, возможно, причастна к терактам, произошедшим в пятницу в пакистанских провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва, сообщает в субботу Arab News со ссылкой на и.о. главы МВД Пакистана Сарфраза Бугти.

"Все крупные инциденты в Белуджистане не обошлись без участия RAW наряду с силами, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в Пакистане. (...) RAW причастна к атаке террориста-смертника", - заявил Бугти на пресс-конференции в субботу.

Он также пообещал преследовать группы боевиков, действующих в Пакистане, и ликвидировать их убежища.

Накануне в результате теракта близ мечети в Белуджистане погибли не менее 60 человек.

Взрыв произошел в городе Мастунг в то время, когда жители собирались в мечети на службу для празднования дня рождения пророка Мухаммеда. Предполагается, что атаку устроил террорист-смертник.

Позже в пятницу произошел еще один взрыв в мечети при полицейском участке в городе Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны. В результате взрыва погибли по меньшей мере пять человек.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракты в Белуджистане и Хайбер-Пахтунхве.

Ранее в сентябре около 11 человек получили ранения в результате взрыва в том же районе.

В июле 2018 года примерно 130 человек, в том числе политик Навабзада Сирадж Райсани, погибли и более 200 получили ранения в результате взрыва террориста-смертника также в Мастунге.

Индия Пакистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура Азербайджана сообщила об аресте экс-главы МИД непризнанной НКР

ООН не зафиксировала случаев жестокого обращения с покидающими Карабах жителями

Число жителей Карабаха, прибывших в Армению, превысило 100 тысяч

Число жителей Карабаха, прибывших в Армению, превысило 100 тысяч

Что случилось этой ночью: суббота, 30 сентября

Байден запланировал обсудить меры на случай "шатдауна" с членами правительства

Байден запланировал обсудить меры на случай "шатдауна" с членами правительства

За сутки авиация коалиции допустила 24 нарушения в воздушном пространстве Сирии

За сутки авиация коалиции допустила 24 нарушения в воздушном пространстве Сирии

В Испанию и Португалию пришла аномальная для сентября жара

В Испанию и Португалию пришла аномальная для сентября жара

Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Арно с российским бизнесменом

Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Арно с российским бизнесменом

Вклад латиноамериканцев в экономику США вырос до $3,2 трлн в 2021 году

Вклад латиноамериканцев в экономику США вырос до $3,2 трлн в 2021 году

Азербайджан за три года вернет в Карабах и Восточный Зангезур свыше 100 тысяч человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });