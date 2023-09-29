Британский антимонопольный регулятор рассмотрит слияние Qualcomm и Autotalks

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) опасается, что покупка американским чипмейкером Qualcomm Inc. израильской компании Autotalks может существенно навредить конкуренции на британском рынке.

Регулятор 29 сентября объявил сбор комментариев от всех заинтересованных сторон по поводу сделки. На основе этих мнений может начаться формальная проверка сделки.

Qualcomm договорился о покупке Autotalks, производящей чипы для автомобильной отрасли, в мае 2023 года. Финансовые условия не раскрываются.