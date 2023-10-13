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Qualcomm планирует сократить 2,5% работников в середине декабря

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, намерена сократить 2,5% персонала за счет ликвидации части рабочих мест в Калифорнии, сообщает MarketWatch.

Компания уволит 1064 сотрудника в Сан-Диего, где расположена штаб-квартира Qualcomm, и еще 194 - в Санта-Кларе 13 декабря, говорится в документах, направленных производителем в регулирующие органы.

Сейчас в штате компании по всему миру состоит 51 тысяча человек.

В августе Qualcomm опубликовала отчетность за третий финансовый квартал, которая показала двукратное снижение чистой прибыли. При этом выручка производителя упала на 23% и не оправдала ожиданий аналитиков. Тогда же компания объявила о планах по реструктуризации для преодоления возникших сложностей.

С начала 2023 года капитализация Qualcomm выросла на 1,4%, в то время как индекс Nasdaq Composite вырос на 29,7%.

Qualcomm Калифорния США
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