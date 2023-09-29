Американский ритейлер Costco запустил в продажу золотые слитки

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Costco Wholesale Corp., оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, начал продажу золотых слитков массой в одну тройскую унцию, говорится в материале CNBC.

Товар доступен только для участников клубной программы и, по сообщениям клиентов Costco, продается по цене чуть менее $1900 за штуку, что примерно соответствует текущей спотовой цене на золото ($1867 за тройскую унцию). При этом членство в клубе ежегодно обходится покупателям в $60 или $120 в зависимости от выбранного тарифа.

Слитки пользуются большой популярностью: каждая новая партия полностью раскупается всего за несколько часов, в связи с чем компании пришлось ограничить число отпускаемых в одни руки слитков двумя единицами, заявил финансовый директор Costco Ричард Галанти.

В условиях сохраняющейся высокой инфляции и назревающих проблем на рынке коммерческой недвижимости люди хотят иметь надежные активы, такие как золото и серебро, отмечает Джонатан Роуз, соучредитель фонда Genesis Gold Group.

За последний год золото подорожало более чем на 15%, а за последние пять лет - более чем на 55%.

По словам Роуза, продажа слитков - это действенный способ привлечь внимание к бренду Costco и получить хорошую рекламу.

Стоимость бумаг компании слабо меняется в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года акции Costco прибавили в цене 24,7%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 27,7%.