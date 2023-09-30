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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

В Баку заявили о гибели военного из-за обстрела с территории Армении

В Ереване опровергли сообщение об обстреле

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана сообщило, что в субботу в результате обстрела с территории Армении погиб военнослужащий азербайджанской армии. В Ереване сообщение об обстреле опровергли.

По информации Минобороны Азербайджана, днем 30 сентября с позиций Вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечярского района был открыт огонь из снайперского оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кяльбаджарского района. В результате обстрела погиб азербайджанский военнослужащий.

В Минобороны добавили, что подразделения ВС Азербайджана принимают ответные меры.

В пресс-службе Минобороны Армении заявили, что сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что в полдень 30 сентября подразделения ВС Республики Армения открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, в результате чего погиб военнослужащий ВС Азербайджана, не соответствует действительности.

Азербайджан Армения
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