В Баку заявили о гибели военного из-за обстрела с территории Армении

В Ереване опровергли сообщение об обстреле

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана сообщило, что в субботу в результате обстрела с территории Армении погиб военнослужащий азербайджанской армии. В Ереване сообщение об обстреле опровергли.

По информации Минобороны Азербайджана, днем 30 сентября с позиций Вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечярского района был открыт огонь из снайперского оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кяльбаджарского района. В результате обстрела погиб азербайджанский военнослужащий.

В Минобороны добавили, что подразделения ВС Азербайджана принимают ответные меры.

В пресс-службе Минобороны Армении заявили, что сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что в полдень 30 сентября подразделения ВС Республики Армения открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, в результате чего погиб военнослужащий ВС Азербайджана, не соответствует действительности.