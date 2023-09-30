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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Миротворцы за сутки не фиксировали нарушений режима прекращения огня в Карабахе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российский миротворческий контингент не зафиксировал нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за прошедшие сутки, говорится в бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

По данным министерства, вооруженные формирования Нагорного Карабаха во исполнение договоренностей о прекращении огня продолжают сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

"На 30 сентября сдано: 21 единица бронетехники, 51 единица автомобильной техники, 24 единицы средств ПВО, 62 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 5,3 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 3,3 млн боеприпасов", - сообщает ведомство.

Минобороны РФ
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