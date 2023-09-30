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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Палата представителей США поддержала план временного финансирования правительства

Он не предусматривает выделение средств на Украину

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Палата представителей США проголосовала за принятие пакета по временному финансированию федерального правительства на 45 дней и отправила документ на рассмотрение сената.

"335 голосов "за", 91 - "против". Проект одобрен", - объявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

При этом 209 членов Демократической партии проголосовали за данный проект, несмотря на то, что в нем отсутствует пункт о выделении средств на поддержку Украины, который демократы накануне голосования называли приоритетным. 90 республиканцев и один демократ проголосовали "против".

The New York Times сообщает, что сенат, как ожидается, начнёт голосование по этому законопроекту в ближайшие несколько часов, чтобы избежать шатдауна, который наступит 1 октября, если к тому времени конгресс не одобрит мер по временному финансированию правительства.

Кевин Маккарти Палата представителей США
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