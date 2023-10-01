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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Сенат США принял резолюцию по временному бюджету, позволяющую избежать шатдауна

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сенат конгресса США большинством голосов приял резолюцию, которая позволяет избежать прекращение финансирования правительства (шатдауна), сообщили американские СМИ.

В миреПалата представителей США поддержала план временного финансирования правительстваЧитать подробнее

Ранее аналогичный законопроект был принят палатой представителей, что позволяет передать его на подпись президенту США Джо Байдену.

В законопроект, предусматривающий финансирование работы правительства на 45 дней, не вошло положение о выделении средств на помощь Украине. Этот вопрос являлся приоритетным для демократов и вызвал оживленные дискуссии.

Как сообщил телеканал CNN, согласно расчетам Управления генерального инспектора госдепартамента США и комитета по ответственному федеральному бюджету, американский конгресс суммарно одобрил выделение Украине помощи на сумму около $113 млрд.

Джо Байден США Сенат
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