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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Эрдоган заявил, что террористы не смогут нарушить стабильность в стране

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что террористы не смогут нарушить мир и безопасность в стране, передает агентство Anadolu.

С таким заявлением он выступил на открытии осенней сессии Великого национального собрания Турции.

Произошедший в воскресенье взрыв в Анкаре президент Турции назвал "одной из последних конвульсий террористов".

Как сообщалось, взрыв произошел недалеко от министерства внутренних дел Турции в Анкаре. Один из нападавших погиб при взрыве, второй был нейтрализован. Пострадали двое полицейских. Проводится расследование.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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