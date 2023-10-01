Эрдоган заявил, что террористы не смогут нарушить стабильность в стране

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что террористы не смогут нарушить мир и безопасность в стране, передает агентство Anadolu.

С таким заявлением он выступил на открытии осенней сессии Великого национального собрания Турции.

Произошедший в воскресенье взрыв в Анкаре президент Турции назвал "одной из последних конвульсий террористов".

Как сообщалось, взрыв произошел недалеко от министерства внутренних дел Турции в Анкаре. Один из нападавших погиб при взрыве, второй был нейтрализован. Пострадали двое полицейских. Проводится расследование.