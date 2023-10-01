Что произошло за день: воскресенье, 1 октября

Сбитые над Крымом ракеты и уничтоженные на Смоленщине беспилотники, взрыв в Анкаре, разгром "Спартака" в матче против "Крыльев Советов"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило о двух сбитых ракетах "Гром-2", обломки которых упали в Крыму.

- В Ереване заявили о завершении процесса выезда армян из Нагорного Карабаха в Армению. В страну прибыло 100 514 человек.

- В Смоленской области сбиты пять дронов. Губернатор Василий Анохин сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

- В Анкаре произошел взрыв у здания министерства внутренних дел Турции. Один из нападавших погиб при взрыве, второго нейтрализовали. Пострадали двое полицейских. Президент Турции на открытии осенней сессии Великого национального собрания заявил, что террористы не смогут нарушить стабильность в стране.

- Азербайджан объявил бывшего главу непризнанной НКР Араика Арутюняна в международный розыск. Как сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана, в список разыскиваемых включено более 300 человек, совершивших, как считают в Баку, преступления в Карабахе.

- Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" становится обязательной. С 1 октября она требуется для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учетную запись. Для дополнительной защиты предусмотрены три варианта: код из СМС, одноразовый код из специального приложения или вход по биометрии.

- "Крылья Советов" разгромили "Спартак" в чемпионате России по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

- Россиянка Вероника Кудерметова стала победительницей теннисного турнира в Токио. Она одолела четвертую ракетку мира Джессику Пегулу из США.