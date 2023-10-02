Республиканец Гетц подтвердил намерение сместить Маккарти с должности спикера палаты представителей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Член палаты представителей Мэтт Гетц планирует попытаться отстранить спикера Кевина Маккарти от должности на этой неделе, сообщает телеканал CNN.

"Спикер Маккарти заключил соглашение с консерваторами палаты представителей в январе, и с тех пор он неоднократно существенно нарушал это соглашение. Соглашение, которое он заключил с демократами, чтобы преодолеть многие ограничения на расходы, которые мы установили, стало последней каплей", - заявил Гетц в интервью телеканалу.

"Я действительно намерен подать ходатайство об отводе спикера Маккарти на этой неделе. Я думаю, нам нужно сорвать пластырь. Я думаю, нам нужно двигаться дальше с новым руководством, которое будет заслуживать доверия", - отметил он.

По его словам, единственный способ, при котором Маккарти может остаться на посту, если его поддержат демократы.

Высокопоставленный источник в Демократической партии сообщил CNN, что большинство членов их фракции скептически относятся к спасению Маккарти, учитывая, что он не проявил особого интереса к работе с демократами и начал расследование по импичменту в отношении президента Джо Байдена.

Тем временем Маккарти в эфире телеканала CBS посоветовал Гетцу "продолжать в том же духе".

"Да будет так, продолжайте. Давайте покончим с этим и начнем управлять страной", - заявил Маккарти.

После того, как Гетц предложит отстранить Маккарти от должности спикера, может быть объявлено процедурное голосование.

Ранее сообщалось, что группа американских конгрессменов-республиканцев правых взглядов разрабатывают план, который предусматривает смещение Кевина Маккарти с должности спикера палаты представителей уже на следующей неделе.