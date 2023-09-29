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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В США скончалась старейший сенатор Дайэнн Файнстайн

В США скончалась старейший сенатор Дайэнн Файнстайн
Фото: Kent Nishimura/Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Старейший сенатор нынешнего состава Сената США демократ Дайэнн Файнстайн скончалась в возрасте 90 лет, сообщают в пятницу американские СМИ.

О причинах ее смерти не сообщается.

Файнстайн дольше всех служила сенатором (штат Калифорния), а в 1978 году она стала первой женщиной-мэром Сан-Франциско.

Отмечается, что она планировала завершить карьеру в Сенате в конце 2024 года.

Файнстайн родилась 22 июня 1933 года. В 1955 году она стала бакалавром в области истории в Стэнфордском университете.

В июле 2014 в письме экс-президенту Бараку Обаме Файнстайн предложила ввести масштабные санкции против России.

В преддверии президентских выборов 2020 года она поддержала кандидатуру Джо Байдена на пост президента США.

США Дайэнн Файнстайн
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