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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

В Иране поддержали инициативу Омана по возвращению к ядерной сделке

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Тегеране приветствуют инициативу Омана, направленную на возобновление иранской ядерной сделки, сообщили в понедельник в МИД Ирана.

"Инициативы, предложенные некоторыми дружественными странами, в том числе Оманом, не являются новыми соглашениями и планом. Это инициативы, направленные на то, чтобы сблизить подходы, чтобы вернуть все стороны к выполнению СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ)", - приводит агентство "Мехр" слова представителя МИД Нассера Канани.

Подробности инициативы Омана в сообщениях не уточняются.

По информации ряда ближневосточных СМИ, оманская сторона предпринимает посреднические шаги между США и Ираном по теме СВПД. Кроме того, ранее Оман выступил посредником при переговорах представителей Вашингтона и Тегерана по обмену заключенными, который состоялся ранее в сентябре.

СВПД был заключен в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном и предусматривал снятие с последнего санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности Вашингтона при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах взяли паузу, которая затянулась до сих пор.

Иран Оман
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