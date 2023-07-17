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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Белый дом сообщил, что США и Иран не обсуждают заключение новой ядерной сделки

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон на переговорах с Тегераном сфокусирован на попытках вернуть удерживаемых в Иране граждан США, заключение новой ядерной сделки не обсуждается.

"Мы сфокусированы на усилиях вернуть домой незаконно удерживаемых американцев. Этим мы сейчас и занимаемся", - сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News.

"Никакие сделки сейчас не прорабатываются. Возвращение к иранской ядерной сделке в настоящий момент не является ключевой задачей", - добавил он.

По его словам, если Тегеран "начнет предпринимать шаги, чтобы снизить напряжение в ядерной сфере, это будет хорошей новостью для региона, для США и для интересов американской национальной безопасности".

В июне СМИ сообщали, что США и Иран близки к достижению соглашения об освобождении задержанных в Тегеране американцев.

Агентство ЭФЭ отмечало, что вопрос с задержанными американцами является одним из камней преткновения в ходе переговоров вокруг возобновления СВПД. Речь идет о нескольких гражданах США, которых в Тегеране обвинили в шпионаже. Вашингтон добивается их освобождения, поскольку считает, что они находятся под стражей безосновательно.

Ранее в Тегеране сообщили, что ведут переговоры с американской стороной при посредничестве Омана.

СВПД был заключен в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном и предусматривал снятие с последнего санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года США при президенте Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний американский лидер Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре стороны взяли паузу.

Иран США
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