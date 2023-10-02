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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Власти Косово опасаются военного вторжения Сербии

Власти Косово опасаются военного вторжения Сербии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Косово Доника Гервалла-Шварц в понедельник заявила, что власти республики опасаются ввода сербских военных на ее территорию, передает агентство EFE.

Гервалла-Шварц утверждает, что поведение военных Сербии напоминает ситуацию перед началом российской специальной операции на Украине в 2022 году. Она также призвала европейское сообщество "отреагировать" на это, отмечает агентство.

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"Угрозу со стороны Сербии нельзя игнорировать", - сказала она немецким СМИ.

Президент Сербии Александр Вучич в выходные пообещал отвести часть войск от Косово и заявил, что планирует оставить лишь 4 тыс. военнослужащих у границ с Косово. Он отрицает обвинения Косово и заявляет, что у Сербии нет планов вторжения на территории республики.

Ситуация на севере Косово осложнилась в сентябре: глава косовского правительства Альбин Курти заявил, что в ночь на 24 сентября в 55 км от Приштины около 30 вооруженных людей открыли огонь по косовским полицейским. Вучич тогда сообщил, что косовские полицейские убили нескольких сербов.

Косово Сербия
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