В Сербии заявили, что почти вдвое сократили число военных на границе с Косово

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сербское командование примерно в два раза - до 4,5 тыс. - сократило число военных на границе с автономным краем Косово и Метохия, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на начальника Генштаба ВС Сербии Милана Мойсиловича.

"Число военных сейчас составляет около 4,5 тыс. солдат - их сократили с 8 350 человек", - приводит AP слова Мойсиловича с пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что более 8 тыс. сербских военных находились на границе в связи с инцидентом 24 сентября: тогда группа из примерно 30 человек участвовала в перестрелке с косовскими полицейскими в деревне Баньска на севере Косово, в результате чего погибли сотрудник полиции и трое стрелков.

По его словам, еще раньше число солдат достигало 14 тыс., но армия не повышала степень боеготовности. В связи с этим Мойсилович сказал, что "с военной точки зрения не видит оснований для критических комментариев" от официальных лиц США и ЕС.

Кроме того, Мойсилович и министр обороны Сербии Милош Вучевич опровергли заявления косовских властей о том, будто сербская армия обучила и снабдила оружием группу, которая была причастна к перестрелке в деревне Баньска.

Ранее в понедельник глава МИД Косово Доника Гервалла-Шварц заявила, что власти республики опасаются ввода сербских военных на территорию региона. Гервалла-Шварц утверждала, что поведение военных Сербии напоминает ситуацию перед началом российской специальной операции на Украине в 2022 году.

Президент Сербии Александр Вучич на минувших выходных пообещал отвести часть войск от Косово и заявил, что планирует оставить лишь 4 тыс. военнослужащих у границ с этим краем. Он отрицал обвинения Косово и заявил, что у Белграда нет планов вторжения на территорию края.

Ситуация на севере Косово осложнилась в сентябре: глава косовского правительства Альбин Курти заявил, что в ночь на 24 сентября в 55 км от Приштины около 30 вооруженных людей открыли огонь по косовским полицейским. Вучич тогда сообщил, что косовские полицейские убили нескольких сербов.

На прошлой неделе в Белграде выступили с критикой в адрес миссии КФОР за бездействие в условиях операции, которую провела косовская полиция на севере края. При этом командование НАТО ранее приняло решение направить в Косово дополнительные силы КФОР с целью урегулировать ситуацию на севере региона.

30 сентября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в телефонном разговоре с Курти "об обеспокоенности по поводу мобилизации сербских военных вблизи границы с Косово", выражал соболезнования в связи с гибелью 24 сентября сотрудника косовской полиции при исполнении служебных обязанностей.