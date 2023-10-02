Система мониторинга в космосе "Млечный путь" подразумевает международное сотрудничество

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Система мониторинга космического пространства и предупреждения опасных ситуаций в космосе "Млечный путь" сможет проводить до 15 млн измерений околоземной орбиты в сутки в поисках объектов космического мусора, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Система позволяет до 15 млн измерений осуществлять в сутки и обеспечивать высокую достоверность наличия искусственных или естественных объектов в космосе с целью предотвращения столкновений", - сказал Борисов в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.

Он отметил, что данная система будет носить глобальный характер и может создаваться при широком международном сотрудничестве.

По словам Борисова, страны, которые присоединятся к проекту, будут получать всю необходимую информацию для безопасности своих национальных космических группировок.