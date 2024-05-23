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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

"Роскосмос" запустит систему мониторинга космоса "Млечный путь" до конца года

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Систему мониторинга космического пространства и предупреждения опасных ситуаций в космосе "Млечный путь" планируют запустить до конца 2024 года, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко на встрече глав космических агентств стран БРИКС.

"Роскосмос готов предложить государственным и частным оператором, научным и образовательным центрам подключиться к этой системе ("Млечный путь" - ИФ) через открытую информационную платформу, ее запуск мы планируем до конца 2024 года", - сказал Блошенко.

По его словам, сотрудничество с использованием этой платформы "существенно расширит возможности национальной системы".

23 января гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Индия и Китай готовы принять участие в проекте мониторинга космического пространства "Млечный путь".

2 октября 2023 года глава госкорпорации сообщил, что система "Млечный путь" сможет проводить до 15 млн измерений околоземной орбиты в сутки в поисках объектов космического мусора.

27 июля Борисов сказал, что страны БРИКС договорились развивать обмен данными ДЗЗ. Согласно данным "Роскосмоса", 18 августа 2021 года главы космических ведомств стран БРИКС подписали соглашение о сотрудничестве в области обмена спутниковыми данными ДЗЗ.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Александр Блошенко БРИКС Роскосмос Юрий Борисов Млечный Путь
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