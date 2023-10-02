Нигер согласился на посредничество Алжира по урегулированию кризиса

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Власти Нигера согласились с посредничеством Алжира по выходу из политического кризиса, в котором оказалась страна после военного переворота 26 июля, сообщил информационный алжирский телеканал AL24 News.

"Алжирское правительство получило по каналам нигерского министерства иностранных дел уведомление о согласии на посредническую роль Алжира с целью поиска политического решения кризиса в Нигере в рамках плана по урегулированию, представленного президентом республики господином Абдельмаджидом Теббуном", - цитирует канал коммюнике МИД Алжира.

AL24 News напоминает, что в августе Алжир, призывающий Нигер к восстановлению конституционного порядка и отвергающий любое иностранное военное вмешательство в регионе, предложил Ниамею свое посредничество по выводу страны из политического кризиса.

В Алжире расценивают как свою заслугу то, что удалось "отвести угрозу военного вмешательства".