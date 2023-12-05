В ЕС сожалеют в связи с отказом властей Нигера от европейских миссий

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в ЕС сожалеют о решении военного режима Нигера денонсировать соглашение о присутствии в стране гражданской миссии ЕС EUCAP Sahel Niger и миссии военного партнерства EUMPM.

"За одиннадцать лет присутствия в Нигере EUCAP Sahel Niger по просьбе властей поддерживала силы внутренней безопасности в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией", - отметил Боррель.

Миссия EUCAP Sahel Niger подготовила более 20 тысяч сотрудников сил внутренней безопасности и активно способствовала разработке национальной стратегии внутренней безопасности Нигера, напомнил дипломат.

"Созданная недавно по приглашению властей миссия EUMPM Niger была направлена на поддержку нигерской армии в ее борьбе с терроризмом", - добавил он.

Деятельность миссий в рамках совместной политики безопасности и обороны Евросоюза была частью более широкого вклада ЕС в укрепление сил безопасности и обороны Нигера, включая обучение, оснащение и связь, указал Боррель.

ЕС приостановил сотрудничество с Нигером в области безопасности и обороны в связи с военным переворотом в стране в июле. После денонсации соглашения нигерской стороной Евросоюз сделает соответствующие оперативные выводы.

Накануне военные власти Нигера объявили, что прекращают сотрудничество с ЕС в оборонной сфере. В заявлении МИД этой африканской страны сообщалось, что Ниамей "денонсирует соглашение с ЕС, касающееся статуса миссии европейской политики безопасности и обороны в Нигере". Кроме того, в заявлении указано, что африканская страна "выходит из соглашения о размещении миссии ЕС по военному сотрудничеству".

Бойцы президентской гвардии Нигера выступили 26 июля 2023 года против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани. Евросоюз осудил военный переворот и потребовал освободить Базума и восстановить его на посту президента.