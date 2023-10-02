Трамп явился на слушания в суд в Нью-Йорке

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке, где проходит разбирательство по делу о мошенничестве, сообщает в понедельник Associated Press.

"Это лишь продолжение величайшей охоты на ведьм, когда-либо случавшейся в истории", - заявил Трамп журналистам после приезда на слушания.

В свою очередь юристы Трампа назвали обвинения в адрес экс-президента "вмешательством в выборы" и попытками Демократической партии помешать возвращению Трампа в Белый дом в 2024 году.

В суде Нью-Йорка слушают дело, в рамках которого Трампа обвиняют в мошенничестве в финансовых отчетах его коммерческих структур. Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс считает, что Трамп регулярно обманывал банки, страховые компании и другие лица, преувеличивая стоимость своих активов при заключении сделок и обеспечении кредитов. Джеймс требует запретить Трампу вести бизнес в Нью-Йорке, а также заставить его уплатить штраф в размере $250 млн.

"Не важно, насколько у тебя много власти, и сколько у тебя может быть денег - никто не выше закона", - заявила в понедельник генпрокурор перед тем, как войти в здание суда.

Она также пообещала, что "справедливость восторжествует". Ее приветствовали криками и аплодисментами собравшиеся на улице демонстранты.

Незадолго до слушаний Трамп сообщил, что в этот раз намерен явиться в суд, чтобы "защитить свое имя и репутацию". Ранее бывший президент не являлся в суд ни в качестве свидетеля, ни в качестве зрителя, когда слушались дела, в которых фигурировали его компании и их топ-менеджеры.

Сам Трамп считает иски против себя политически мотивированными, поскольку в 2024 году он намерен принять участие в выборах президента США. С марта этого года Трампу уже четырежды предъявляли обвинения по разным делам. Бизнесмен и политик из Республиканской партии США не признает своей вины.