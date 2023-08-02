Трампа обвинили в заговоре с целью обмана США и попытке остаться у власти

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Бывшего президента США Дональда Трампа обвиняют в распространении недостоверной информации о выборах 2020 года и попытке воспользоваться событиями 6 января 2021 года в Капитолии для того, чтобы остаться у власти после поражения на выборах, сообщают американские СМИ со ссылкой на обвинительное заключение.

"Несмотря на поражение, подсудимый был полон решимости остаться у власти. Таким образом в течение более чем двух месяцев после дня выборов 3 ноября 2020 года обвиняемый распространял ложь о том, что на выборах имело место мошенничество, определяющее исход, и что в действительности победил он", - говорится в заключении.

Отмечается, что заявления Трампа были ложными, и он знал об этом.

"Но ответчик все равно повторил и широко распространил их, чтобы придать своим заведомо ложным заявлениям видимость законности, создать напряженную национальную атмосферу недоверия и гнева и подорвать веру общественности в организацию выборов", - подчеркивается в документе.

В нем утверждается, что экс-президент и его сообщники воспользовались нападением на Капитолий 6 января, пытаясь убедить членов Конгресса отложить утверждение результатов выборов.

"Поскольку последовало насилие, обвиняемый и сообщники воспользовались этим срывом, удвоив усилия, чтобы выдвинуть ложные обвинения в фальсификации выборов и убедить членов Конгресса еще дольше не утверждать (итоги голосования - ИФ) на основании этих заявлений", - цитируют СМИ заключение.

Трамп обманул многих участников беспорядков, заставив их поверить, что тогдашний вице-президент Майк Пенс может изменить результаты выборов и сделать его победителем, сказано в документе.

Среди соучастников бывшего главы Белого дома в обвинительном заключении указаны шесть человек: четыре адвоката, один чиновник министерства юстиции и политический консультант. Их имена не уточняются.

Таким образом в рамках расследования специального прокурора Джека Смита Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам: в заговоре с целью обмана США, в заговоре для вмешательства в официальные процедуры, во вмешательстве и попытке вмешательства в официальные процедуры и в "заговоре против прав".

Трамп должен появиться в здании федерального суда Вашингтона (округ Колумбия) в четверг, 3 августа, в 16:00 (23:00 по московскому времени).

Спецпрокурор Смит заявил журналистам, что будет добиваться "скорейшего судебного разбирательства", и призвал представителей общественности ознакомиться с обвинительным заключением.

По данным CNN, Трампа уже проинформировали об обвинениях.

На текущий момент 45-й президент США является фигурантом трех дел. Помимо попытки использовать штурм Капитолия, он обвиняется в незаконном хранении секретных документов и нарушениях, связанных с бизнесом.

Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Как показывают опросы, судебные разбирательства не влияют на политические перспективы бывшего главы государства: он уверенно опережает по популярности других участников праймериз от Республиканской партии. Поэтому СМИ высоко оценивают шансы Трампа победить в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США.

Президентские выборы пройдут в Соединенных Штатах в 2024 году.