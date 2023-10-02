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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Президент Египта решил баллотироваться на третий срок

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в понедельник заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства на выборах в декабре, сообщают западные СМИ.

"Ас-Сиси подтвердил в понедельник, что будет баллотироваться на третий срок на президентских выборах, запланированных на декабрь", - отметили СМИ.

В свою очередь издание Africa News сообщает, что ранее в понедельник сторонники президента провели демонстрации в его поддержку возле кампуса Каирского университета в Гизе.

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Кандидаты на пост президента Египта подадут заявки на участие в выборах позднее в октябре, после чего с 9 по 29 ноября будут вести предвыборные кампании.

Президентские выборы в Египте намечены на 10-12 декабря. По данным "Аль-Арабийи", многие ожидают победы действующего президента. В случае переизбрания он будет занимать пост главы государства как минимум до 2030 года из-за принятых в 2019 поправок к конституции: они предусматривают увеличение президентского срока до шести лет.

В избирательной комиссии Египта сообщили, что результаты выборов, как ожидается, объявят 23 декабря, а в случае проведения второго тура - не позднее 16 января следующего года.

Ас-Сиси стал президентом Египта в 2014 году, затем его переизбрали в 2018 году. В обоих случаях он побеждал с 97% голосов.

Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
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