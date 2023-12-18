Абдель Фаттах ас-Сиси переизбран президентом Египта

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Абдель Фаттах ас-Сиси в третий раз подряд победил на президентских выборах в Египте, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

По данным избирательной комиссии, ас-Сиси в первом туре набрал 89,6% голосов. Таким образом, он останется на президентском посту еще шесть лет.

В президентской гонке приняли участие четыре кандидата, включая ас-Сиси, лидера социал-демократической партии Фарида Захрана, лидера либеральной партии "Вафд" Абделя Санада Ямаму и лидера Республиканской народной партии Хазема Омара.

В 2019 году в Египте состоялся референдум по поправкам к Конституции, которые увеличили президентский срок. Почти 90% граждан выразили им поддержку. По итогам референдума, срок пребывания на посту главы государства ас-Сиси продлили с четырех до шести лет. Поправки также позволили ему теперь попробовать избраться на третий срок.

Ас-Сиси - 69 лет. Он занимает пост президента Египта с 2014 года. Бывший кадровый военный. В разное время он занимал различные посты в правительстве: был министром обороны Египта, а также первым заместителем премьера. В 2013 году Ас-Сиси сверг с поста президента Египта Мухаммеда Мурси, который, в свою очередь, пришел к власти после свержения многолетнего лидера страны Хосни Мубарака.