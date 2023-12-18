Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Абдель Фаттах ас-Сиси переизбран президентом Египта

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Абдель Фаттах ас-Сиси в третий раз подряд победил на президентских выборах в Египте, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

По данным избирательной комиссии, ас-Сиси в первом туре набрал 89,6% голосов. Таким образом, он останется на президентском посту еще шесть лет.

В президентской гонке приняли участие четыре кандидата, включая ас-Сиси, лидера социал-демократической партии Фарида Захрана, лидера либеральной партии "Вафд" Абделя Санада Ямаму и лидера Республиканской народной партии Хазема Омара.

В 2019 году в Египте состоялся референдум по поправкам к Конституции, которые увеличили президентский срок. Почти 90% граждан выразили им поддержку. По итогам референдума, срок пребывания на посту главы государства ас-Сиси продлили с четырех до шести лет. Поправки также позволили ему теперь попробовать избраться на третий срок.

Ас-Сиси - 69 лет. Он занимает пост президента Египта с 2014 года. Бывший кадровый военный. В разное время он занимал различные посты в правительстве: был министром обороны Египта, а также первым заместителем премьера. В 2013 году Ас-Сиси сверг с поста президента Египта Мухаммеда Мурси, который, в свою очередь, пришел к власти после свержения многолетнего лидера страны Хосни Мубарака.

Абдель Фаттах ас-Сиси Египет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мюзикл "Вонка" стал лидером проката в США на минувших выходных

Мюзикл "Вонка" стал лидером проката в США на минувших выходных

Японская Nippon Steel купит американскую US Steel за $14,1 млрд

Японская Nippon Steel купит американскую US Steel за $14,1 млрд

Эстонские пограничники за выходные отправили назад в Россию 54 иностранца

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные уничтожили с 7 октября более 100 дронов и крылатых ракет

Израильские военные уничтожили с 7 октября более 100 дронов и крылатых ракет

FT сообщила о возможном одобрении ЕС в понедельник 12-го пакета санкций против РФ

FT сообщила о возможном одобрении ЕС в понедельник 12-го пакета санкций против РФ

Британское управление сообщило о взрыве возле судна в Красном море

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

Руководство ХАМАС обсудило в Турции дальнейшие шаги в конфликте с Израилем

Руководство ХАМАС обсудило в Турции дальнейшие шаги в конфликте с Израилем

Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты

Правящая коалиция получает большинство в новом составе парламента Сербии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });