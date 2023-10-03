Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Белоруссия ввела двухуровневую систему прогноза денежно-кредитной политики

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Национальный банк Белоруссии (НББ) будет самостоятельно утверждать основные направления денежно-кредитной политики (ОНДКП) после указа президента о предельных уровнях показателей в этой сфере.

Как сообщила пресс-служба НББ, такая система прогнозирования введена в Белоруссии в соответствии с требованиями обновленного Банковского кодекса.

"Целевые показатели денежно-кредитной политики утверждаются президентом республики. (. . .) В соответствии с Банковским кодексом, направленность действий Национального банка по достижению целевых показателей раскрывается в основных направлениях денежно-кредитной политики Белоруссии, которые будут утверждаться правлением Национального банка", - говорится в сообщении НББ.

В предыдущие годы основные направления ДКП утверждались указом президента Белоруссии.

2 октября президент Александр Лукашенко своим указом утвердил целевые показатели денежно-кредитной политики на 2024 год. В соответствии с указом, предусмотрено пять верхнеуровневых показателей: прогноз по инфляции (не более 6% в 2024 году), международные резервные активы (не менее $6 млрд на конец 2024 года), доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску (не более 10%), коэффициент доступности автоматизированных систем участников платежного рынка (не менее 99,8%), прирост требований банков к экономике (не менее 10%). Данные параметры отражают основные цели деятельности Национального банка - поддержание ценовой стабильности, обеспечение финансовой стабильности и содействие экономическому развитию страны.

В развитие указа правление НББ утвердит ОНДКП. "Планируется, что данный документ также будет содержать расширенный перечень прогнозных денежно-кредитных показателей. В совокупности это предоставит экономическим агентам более широкую информацию о проводимой денежно-кредитной политике", - говорится в сообщении.

Белоруссия НББ Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нобелевская премия по физике присуждена за аттосекундные импульсы

Нобелевская премия по физике присуждена за аттосекундные импульсы

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Что случилось этой ночью: вторник, 3 октября

Германия разместит в Литве бригаду из 4 тысяч военных

В Палате представителей США подали прошение об отставке Маккарти с поста спикера

В Палате представителей США подали прошение об отставке Маккарти с поста спикера

Президент Египта решил баллотироваться на третий срок

Президент Египта решил баллотироваться на третий срок

Что произошло за день: понедельник, 2 октября

Военные РФ заявили об обстреле российско-азербайджанского патруля в Степанакерте

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп явился на слушания в суд в Нью-Йорке

Трамп явился на слушания в суд в Нью-Йорке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });