Белоруссия ввела двухуровневую систему прогноза денежно-кредитной политики

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Национальный банк Белоруссии (НББ) будет самостоятельно утверждать основные направления денежно-кредитной политики (ОНДКП) после указа президента о предельных уровнях показателей в этой сфере.

Как сообщила пресс-служба НББ, такая система прогнозирования введена в Белоруссии в соответствии с требованиями обновленного Банковского кодекса.

"Целевые показатели денежно-кредитной политики утверждаются президентом республики. (. . .) В соответствии с Банковским кодексом, направленность действий Национального банка по достижению целевых показателей раскрывается в основных направлениях денежно-кредитной политики Белоруссии, которые будут утверждаться правлением Национального банка", - говорится в сообщении НББ.

В предыдущие годы основные направления ДКП утверждались указом президента Белоруссии.

2 октября президент Александр Лукашенко своим указом утвердил целевые показатели денежно-кредитной политики на 2024 год. В соответствии с указом, предусмотрено пять верхнеуровневых показателей: прогноз по инфляции (не более 6% в 2024 году), международные резервные активы (не менее $6 млрд на конец 2024 года), доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску (не более 10%), коэффициент доступности автоматизированных систем участников платежного рынка (не менее 99,8%), прирост требований банков к экономике (не менее 10%). Данные параметры отражают основные цели деятельности Национального банка - поддержание ценовой стабильности, обеспечение финансовой стабильности и содействие экономическому развитию страны.

В развитие указа правление НББ утвердит ОНДКП. "Планируется, что данный документ также будет содержать расширенный перечень прогнозных денежно-кредитных показателей. В совокупности это предоставит экономическим агентам более широкую информацию о проводимой денежно-кредитной политике", - говорится в сообщении.