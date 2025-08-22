Поиск

В Белоруссии ограничили годовые бонусы руководителям банков

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Национальный банк Белоруссии ввел ограничения на сумму выплаты годовых бонусов руководителям банков, соответствующее постановление правления НББ опубликовано на Национальном центре правовой информации.

В соответствии с документом, годовой бонус руководителям банка может быть установлен в размере до 5% от прибыли, оставшейся в распоряжении банка после уплаты всех предусмотренных законодательством налогов и сборов. При этом сумма бонуса не может превышать 12 окладов каждому руководителю.

Предусмотрено также, что размер годового бонуса руководителям банков увеличивается на сумму до трех окладов включительно за выполнение утвержденных собственником целевых показателей развития.

По решению Нацбанка, руководители банка не могут получать дополнительные выплаты по гражданско-правовым договорам от учредителей, акционеров, бенефициаров и аффилированных лиц банка.

