Netflix собрался поднять цены на подписку без рекламы по окончании забастовки актеров

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, планирует поднять стоимость подписки без рекламы после того, как завершится забастовка голливудских актеров. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Netflix рассматривает возможность подъема цен в ряде стран, но, вероятно, начнет с США и Канады.

Данных о том, насколько существенным будет повышение цен и когда точно оно произойдет, у источников нет, отмечает WSJ.

Netflix является единственным стриминговым сервисом, который не повышал стоимость тарифных планов в прошлом году. Компания попыталась добиться увеличения выручки за счет изменения политики передачи паролей к аккаунтам, в том числе введения возможности платной передачи.

Акции Netflix прибавляют в цене 0,2% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 29%.

Профсоюз SAG-AFTRA, объединяющий около 160 тыс. голливудских актеров, в понедельник возобновил переговоры с киностудиями о прекращении забастовки и заключении нового рабочего соглашения. Забастовка актеров началась 14 июля.