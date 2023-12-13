Сериал "Ночной агент" возглавил список просмотров на Netflix в I полугодии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Подписчики стримингового сервиса Netflix Inc. потратили в общей сложности свыше 800 млн часов на просмотр американского сериала "Ночной агент" в первой половине 2023 года, сообщил Netflix.

Это рекордные показатели среди всех телешоу, которые доступны в подписке сервиса. В топ-пять самых популярных сериалов также вошли комедия "Джинни и Джорджия", корейская драма "Триумф", мини-сериал "Уэнсдей" по вселенной "Семейки Аддамсов" и исторический сериал "Королева Шарлотта: История Бриджертонов".

Самым популярным фильмом стала картина "Мать" с Дженнифер Лопес (250 млн часов просмотра). На вершине рейтинга также оказались фильм "Лютер: Павшее солнце" с Идрисом Эльбой, боевик "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" и комедия с Эдди Мерфи "Что за люди".

Всего в январе-июне подписчики Netflix потратили почти 100 млрд часов на просмотр свыше 18 тысяч сериалов и кинофильмов.

Также Netflix анонсировал проведение собственного турнира по теннису с участием Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса, который состоится в Лас-Вегасе 3 марта.

Надаль, 22-кратный победитель турниров Большого шлема, практически не выступал в этом году из-за травм и покинул топ-100 рейтинга сильнейших теннисистов мира. Тем временем Алькарас занимает в рейтинге второе место, уступая только Новаку Джоковичу.

С начала 2023 года капитализация Netflix выросла на 57%, до $201,3 млрд.