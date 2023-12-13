Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Сериал "Ночной агент" возглавил список просмотров на Netflix в I полугодии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Подписчики стримингового сервиса Netflix Inc. потратили в общей сложности свыше 800 млн часов на просмотр американского сериала "Ночной агент" в первой половине 2023 года, сообщил Netflix.

Это рекордные показатели среди всех телешоу, которые доступны в подписке сервиса. В топ-пять самых популярных сериалов также вошли комедия "Джинни и Джорджия", корейская драма "Триумф", мини-сериал "Уэнсдей" по вселенной "Семейки Аддамсов" и исторический сериал "Королева Шарлотта: История Бриджертонов".

Самым популярным фильмом стала картина "Мать" с Дженнифер Лопес (250 млн часов просмотра). На вершине рейтинга также оказались фильм "Лютер: Павшее солнце" с Идрисом Эльбой, боевик "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" и комедия с Эдди Мерфи "Что за люди".

Всего в январе-июне подписчики Netflix потратили почти 100 млрд часов на просмотр свыше 18 тысяч сериалов и кинофильмов.

Также Netflix анонсировал проведение собственного турнира по теннису с участием Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса, который состоится в Лас-Вегасе 3 марта.

Надаль, 22-кратный победитель турниров Большого шлема, практически не выступал в этом году из-за травм и покинул топ-100 рейтинга сильнейших теннисистов мира. Тем временем Алькарас занимает в рейтинге второе место, уступая только Новаку Джоковичу.

С начала 2023 года капитализация Netflix выросла на 57%, до $201,3 млрд.

Netflix Рафаэль Надаль Дженнифер Лопес Эдди Мерфи Новак Джокович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы нефти в США упали на 4,3 млн баррелей на прошлой неделе, сильнее прогноза

ФНС обсудила с пивоварами теневые схемы производства пива

Суд взыскал в доход государства "УралАТИ" и связанные с ним предприятия

Ставки по ипотеке в США обновили минимумы с июля

Ставки по ипотеке в США обновили минимумы с июля

Снижение оптовых цен на свинину и мясо птицы пока не сказалось на рознице

ОПЕК сохранила прогнозы роста спроса на нефть в 2023 и 2024 годах

ОПЕК сохранила прогнозы роста спроса на нефть в 2023 и 2024 годах

Аргентина девальвировала песо на 50% и анонсировала сокращение госрасходов

Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на импорт яиц в РФ

Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на импорт яиц в РФ

АФК "Система" в III квартале нарастила выручку на 18,2%

Нефть Brent подешевела до $73 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });