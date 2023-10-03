Хантер Байден не признал вину по делу о незаконном хранении оружия

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сын президента США Джо Байдена - Хантер - во вторник на слушаниях в суде штата Делавэр отказался признать вину по делу, связанному с незаконным хранением оружия, сообщает Associated Press (AP).

Байдена-младшего в сентябре обвинили в том, что в 2018 году он не сообщил об употреблении наркотиков в специальной форме, заполняемой при покупке оружия, и которую он хранил на протяжении 11 дней. Хантер признал, что боролся с зависимостью от крэк-кокаина в тот период.

Адвокаты Хантера утверждают, что он не нарушил закон. AP в свою очередь отмечает, что подобные обвинения в хранении оружия встречаются редко.

Ранее Хантер готовился заключить сделку с правосудием, признав себя виновным по делу о налоговых преступлениях и в незаконном хранении оружия. Сделка предусматривала, что вместо тюремного срока суд назначит Хантеру условное осуждение по делу о налоговых преступлениях. Что касается обвинений в хранении оружии, когда Хантер был наркозависимым, он мог избежать уголовного преследования по этому обвинению, если он не совершит серьезного проступка в течение следующих двух лет.

Однако судья отказалась заключать такую сделку. По словам адвокатов Хантера, это произошло из-за давления республиканцев на судебную систему. Между тем, за дачу ложных показаний и за незаконное хранение оружия сыну президента может грозить максимум до 25 лет тюрьмы.

AP напоминает, что тем временем республиканцы в Конгрессе хотят связать расследование сделок, в которых участвовал Хантер, с его отцом – президентом США – на слушаниях по импичменту, которые стартовали в конце сентября в Палате представителей.

В минувшем сентябре, после призывов со стороны нескольких республиканцев в Конгрессе, спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти поручил комитетам Палаты начать расследование, итогом которого может стать объявление импичмента Байдену.

Байдена неоднократно обвиняли в вовлеченности в бизнес-сделки своей семьи за рубежом. В частности, по информации республиканцев, Байден неоднократно присоединялся к телефонным звонкам и встречам с бизнес-партнерами его сына Хантера. Сам президент не раз повторял, что эти обвинения являются ложными.