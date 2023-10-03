Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Хантер Байден не признал вину по делу о незаконном хранении оружия

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сын президента США Джо Байдена - Хантер - во вторник на слушаниях в суде штата Делавэр отказался признать вину по делу, связанному с незаконным хранением оружия, сообщает Associated Press (AP).

Байдена-младшего в сентябре обвинили в том, что в 2018 году он не сообщил об употреблении наркотиков в специальной форме, заполняемой при покупке оружия, и которую он хранил на протяжении 11 дней. Хантер признал, что боролся с зависимостью от крэк-кокаина в тот период.

Адвокаты Хантера утверждают, что он не нарушил закон. AP в свою очередь отмечает, что подобные обвинения в хранении оружия встречаются редко.

Ранее Хантер готовился заключить сделку с правосудием, признав себя виновным по делу о налоговых преступлениях и в незаконном хранении оружия. Сделка предусматривала, что вместо тюремного срока суд назначит Хантеру условное осуждение по делу о налоговых преступлениях. Что касается обвинений в хранении оружии, когда Хантер был наркозависимым, он мог избежать уголовного преследования по этому обвинению, если он не совершит серьезного проступка в течение следующих двух лет.

Однако судья отказалась заключать такую сделку. По словам адвокатов Хантера, это произошло из-за давления республиканцев на судебную систему. Между тем, за дачу ложных показаний и за незаконное хранение оружия сыну президента может грозить максимум до 25 лет тюрьмы.

AP напоминает, что тем временем республиканцы в Конгрессе хотят связать расследование сделок, в которых участвовал Хантер, с его отцом – президентом США – на слушаниях по импичменту, которые стартовали в конце сентября в Палате представителей.

В минувшем сентябре, после призывов со стороны нескольких республиканцев в Конгрессе, спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти поручил комитетам Палаты начать расследование, итогом которого может стать объявление импичмента Байдену.

Байдена неоднократно обвиняли в вовлеченности в бизнес-сделки своей семьи за рубежом. В частности, по информации республиканцев, Байден неоднократно присоединялся к телефонным звонкам и встречам с бизнес-партнерами его сына Хантера. Сам президент не раз повторял, что эти обвинения являются ложными.

США Хантер Байден Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СМИ Азербайджана сообщили о задержании политических деятелей непризнанной НКР

G7 не будет заставлять индийских огранщиков отказываться от алмазов из РФ

G7 не будет заставлять индийских огранщиков отказываться от алмазов из РФ

Власти Армении заявили о проблемах с поставками грузов в РФ

Власти Армении заявили о проблемах с поставками грузов в РФ

Польша и Чехия введут временный погранконтроль на границе со Словакией

Польша и Чехия введут временный погранконтроль на границе со Словакией

Нобелевская премия по физике присуждена за аттосекундные импульсы

Нобелевская премия по физике присуждена за аттосекундные импульсы

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Что случилось этой ночью: вторник, 3 октября

Германия разместит в Литве бригаду из 4 тысяч военных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });