Байден отрицает, что общался с бизнес-партнерами членов своей семьи

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден назвал ложью заявления о том, что он контактировал с иностранными бизнес-партнерами членов его семьи.

"Я не буду комментировать это, я этого не делал. Это сплошная ложь. Ложь", - заявил президент в среду на просьбу журналиста объяснить, почему он связывался с таким большим числом иностранных бизнес-партнеров его родственников. В частности, речь идет об украинских бизнесменах.

В своем вопросе журналист сослался на опрос Associated Press, согласно которому почти 70% американцев, в том числе 40% избирателей, придерживающихся демократических взглядов, считают, что Байден действовали неэтично или незаконно в связи с бизнес-интересами его семьи.

Во вторник сообщалось, что нижняя палата Конгресса США на следующей неделе проведет голосование по вопросу об официальном согласовании расследования в рамках процесса импичмента Байдену.

Предыдущий спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в сентябре текущего года поручил комитетам палаты начать расследование, итогом которого может стать объявление импичмента Байдену, но отказался назначить официальное голосование по этому вопросу.

В частности, расследование сосредотачивается на финансовой деятельности семьи Байденов, в том числе на платежах, которые сын президента Хантер Байден получал от украинской энергетической компании Burisma, которая также упоминалась в процессе импичмента бывшего президента Дональда Трампа.