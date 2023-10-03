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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Франция готова подписать с Арменией соглашение о поставках военной техники

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Париж готов заключить с Ереваном соглашение о предоставлении военной техники, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

"Франция дала согласие на подписание с Арменией соглашения о предоставлении военной техники для обеспечения Ереваном своей безопасности", - сказала Колонна на пресс-конференции в Ереване во вторник.

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Она отметила, что не может предоставить детали, но "ряд вопросов уже согласованы между Парижем и Ереваном".

"Рассматриваем также другие вопросы сотрудничества", - сказала Колонна.

По ее словам, обе страны работают, чтобы "не вызывать эскалаций, осознавая, что рядом есть сосед, который постоянно совершает враждебные действия".

Со своей стороны, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что речь идет о содействии со стороны Франции оборонительным возможностям Армении.

"Франция никогда не ставила перед нами требования о выходе из ОДКБ", - подчеркнул он.

Колонна также сообщила, что обратилась к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю с просьбой расширить и усилить мониторинговую миссию в Армении.

"Мы также предложили включить Армению в Европейский механизм мира, который, к примеру, реализуется в Молдове. Наша цель, чтобы Евросоюз выступал с той же реакций по вопросу территориальной целостности Армении, с какой выступает Франция. Любое действие, которое будет угрожать территориальной целостности Армении, должно получить четкую реакцию", - отметила глава французского МИД.

Франция Армения
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