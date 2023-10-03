Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

За ратификацию проголосовали 60 депутатов от правящей фракции "Гражданский договор".

22 депутата от оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" проголосовали против.

Оппозиционный депутат от фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян до голосования заявил, что ратификация Римского статута не может дать Армении какой-либо пользы, "поскольку ни Азербайджан, ни Турция не ратифицировали Римский статут, и даже не подписали его".

"Из постоянных членов Совбеза ООН ни США, ни Россия, ни Китай также не ратифицировали и не подписали статут. Это не может принести Армении какой-либо пользы, кроме угроз", - сказал Мамиджанян.

Со своей стороны глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, член правящей фракции Владимир Варданян заявил, что "произошедшее в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ), то, что мы называем этнической чисткой, на языке международного права называется преступлением против человечности".

"В результате этого преступления многочисленные наши соотечественники, лишившись всего, оказались на территории под юрисдикцией Республики Армения. Это дает основу поднять данный вопрос в Международном уголовном суде", - сказал Варданян.

Ранее представитель республики по международно-правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что ратификация документа "гарантирует, что любое серьезное преступление, совершенное на территории Республики Армения, будет подпадать под юрисдикцию Международного уголовного суда, а для тех, кто намеревается совершить такое преступление, это будет иметь, как минимум, сдерживающий эффект".

"Учитывая, что вооруженные формирования Азербайджана по-прежнему находятся на суверенной территории Армении, ратификация Римского статута оправдана", - сказал Киракосян на обсуждении вопроса ратификации статута в парламенте во вторник.

28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении РФ к ратификации Арменией Римского статута, заявил: "Безусловно, это не то, что мы приветствуем. Но Армения - суверенное государство, и мы, конечно, надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения, потому что здесь речь идет именно о статуте, который мы не признаем, мы не являемся его участниками, но эти решения являются для нас чрезвычайно враждебными".

В марте досудебная палата МУС выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине, а именно в рамках рассмотрения дела о "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины - это нанесло ущерб украинским детям".