Палата представителей США проголосовала за отставку Маккарти с поста спикера

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Палата представителей конгресса США во вторник поддержала резолюцию по отстранению республиканца Кевина Маккарти с поста спикера, сообщает The New York Times.

Так, за предложения проголосовали 216 конгрессменов, 210 выступили "против". Не пожелали поддержать Маккарти все конгрессмены-демократы, а также восемь республиканцев, которые и инициировали данное голосование.

До этого подобная процедура в палате представителей имела место только один раз - более ста лет назад, 17 марта 1910 года. Тогда голосование инициировали в отношении спикера палаты представителей Джозефа Кэнона, известного как "Дядя Джо", в связи с тем, что он отказался выносить на рассмотрение ряд законопроектов. Тогда Кэнон сумел сохранить пост, однако его позиции в палате ослабли.

Ранее во вторник в палате представителей прошло голосование по блокировке рассмотрения вопроса об отстранении Маккарти с поста спикера палаты представителей. Большинство - 218 членов палаты - выступили против этой резолюции, 208 поддержали ее.

Резолюцию, призывающую провести голосование по отстранению Маккарти, подал республиканский член палаты представителей Мэтт Гетц в понедельник.

Высокопоставленный источник в Демократической партии сообщил CNN, что большинство членов их фракции скептически относятся к идее "спасения" Маккарти, учитывая, что он не проявил особого интереса к компромиссам с демократами и дал согласие на расследование по импичменту в отношении президента Джо Байдена.

Теперь Палате представителей предстоит согласовать нового спикера. Наблюдатели отмечают, что этот процесс, вероятно, будет непростым. До тех пор, пока конгрессмены не утвердят спикера, они не смогут заниматься другими задачами. В частности, могут быть задержки в работе над согласованием бюджета, а также над выделением средств на помощь Украине.