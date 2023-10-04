Маккарти не намерен баллотироваться на пост спикера палаты представителей США

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Республиканец Кевин Маккарти, оставивший пост спикера палаты представителей США, не будет претендовать на него снова, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"Он только что сказал, что не баллотируется", - приводит телеканал слова члена палаты представителей от Республиканской партии Ральфа Нормана.

Позднее Маккарти заявил в ходе пресс-конференции: "Я не буду снова баллотироваться на пост спикера палаты представителей. Возможно, сегодня я проиграл голосование, но я боролся за то, во что я верю - и я верю в Америку. Для меня было честью служить".

При этом он отметил, что не сожалеет о выборе, который привел к отстранению его от должности.

Между тем временный спикер нижней палаты Конгресса США Патрик Макгенри сообщил, что начнет голосование по кандидатуре спикера 11 октября, на следующий день после форума кандидатов.

Ранее палата представителей поддержала резолюцию по отстранению Маккарти с поста спикера. За предложение проголосовали 216 членов палаты, 210 выступили "против". Не пожелали поддержать Маккарти все конгрессмены-демократы, а также восемь республиканцев, которые и инициировали данное голосование.

Временным спикером назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. В своем первом выступлении он заявил, что "прежде чем приступить к выборам нового спикера, было бы разумно сперва уйти на перерыв для проведения соответствующих совещаний и конференций и обсуждения дальнейшего пути".

Макгенри является председателем комитета палаты представителей по финансовым услугам. Теперь ему предстоит организовать процесс выборов преемника Маккарти. Заниматься другими вопросами в Конгрессе временный спикер не должен.