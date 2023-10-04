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Маккарти не намерен баллотироваться на пост спикера палаты представителей США

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Республиканец Кевин Маккарти, оставивший пост спикера палаты представителей США, не будет претендовать на него снова, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"Он только что сказал, что не баллотируется", - приводит телеканал слова члена палаты представителей от Республиканской партии Ральфа Нормана.

Позднее Маккарти заявил в ходе пресс-конференции: "Я не буду снова баллотироваться на пост спикера палаты представителей. Возможно, сегодня я проиграл голосование, но я боролся за то, во что я верю - и я верю в Америку. Для меня было честью служить".

При этом он отметил, что не сожалеет о выборе, который привел к отстранению его от должности.

Между тем временный спикер нижней палаты Конгресса США Патрик Макгенри сообщил, что начнет голосование по кандидатуре спикера 11 октября, на следующий день после форума кандидатов.

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Ранее палата представителей поддержала резолюцию по отстранению Маккарти с поста спикера. За предложение проголосовали 216 членов палаты, 210 выступили "против". Не пожелали поддержать Маккарти все конгрессмены-демократы, а также восемь республиканцев, которые и инициировали данное голосование.

Временным спикером назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. В своем первом выступлении он заявил, что "прежде чем приступить к выборам нового спикера, было бы разумно сперва уйти на перерыв для проведения соответствующих совещаний и конференций и обсуждения дальнейшего пути".

Макгенри является председателем комитета палаты представителей по финансовым услугам. Теперь ему предстоит организовать процесс выборов преемника Маккарти. Заниматься другими вопросами в Конгрессе временный спикер не должен.

палата представителей США Кевин Маккарти
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